André Janones pode assumir redes sociais de Geraldo Alckmin

247 - Aliados do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) têm sugerido que o deputado federal André Janones (Avante-MG) cuide das redes sociais do candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-governador diz estar avaliando, de acordo com informação publicada nesta quinta-feira (18) pela coluna Painel.

O deputado abandonou sua candidatura à Presidência para apoiar a chapa Lula-Alckmin. Janones tem cerca de 8 milhões de seguidores no Facebook, Lula tem 5 milhões e Jair Bolsonaro (PL), 14 milhões. Alckmin tem 996 mil.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), mostrou vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. O petista tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem na disputa de segundo turno contra Bolsonaro.

O candidato do PL tem rejeição maior que 50%.

