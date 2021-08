Andressa Urach ataca Anitta após cantora criticar Bolsonaro: "precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia"

“Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável!”, disse Andressa edit

247 - A bolsonarista Andressa Urach usou suas redes sociais para atacar a cantora Anitta, que reagiu nesta terça-feira (10) ao desfile de um comboio militar pela Esplanada dos Ministérios em Brasília, visto como a mais imagética ameaça de golpe de Jair Bolsonaro à democracia brasileira.

Em seu Instagram, Andressa, que ganhou destaque como “Miss Bumbum” alfinetou a cantora com o seguinte post em seus stories: “Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável!”, disse Andressa. Ela ainda completou: “Vai rebolar o bumbum que disso você entende. Para que está feio.”

Anitta classificou Bolsonaro como um “energúmeno que só olha para o próprio umbigo” e afirmou que sua postura somente isola ainda mais o Brasil internacionalmente. “Até a diretora da minha escola cancelava o desfile do pelotão da bandeira quando tinha uma chuva ou um empecilho do tipo. O cara com o país acabando está fazendo desfile. Olha, vou te falar, viu?”.

PUBLICIDADE

Para a artista, presidentes de outros países devem estar com “vergonha alheia” de Bolsonaro. “Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo”.

PUBLICIDADE