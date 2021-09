Andressa Urach diz que cogitou registrar seu filho como Bolsonaro

247 - Andressa Urach revelou qual será o nome de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Thiago Lopes, e disse que gostaria que a criança se chamasse Bolsonaro, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No entanto, a pedido de seu primogênito, Arthur, o bebê receberá o nome de Léon. A reportagem é do portal UOL.

"Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou. [León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho", disse em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Na gravação, a modelo, que recentemente rompeu laços com a Igreja Universal do Reino de Deus, afirmou que tanto ela quanto Lopes são "bolsonaristas assumidos", e aproveitou para esclarecer uma polêmica declaração de seu marido, que ressaltou não ter dado uma "fraquejada" e que, por isso, o primeiro filho do casal será do sexo masculino e não do sexo feminino.

PUBLICIDADE

"Somos bolsonaristas assumidos. O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, nossa, algumas pessoas não entenderam. Resultado da história, falando do nome do neném, já que chegamos a este ponto, queria que se chamasse Bolsonaro", contou.

PUBLICIDADE