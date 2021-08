Andressa Urach é desconvidada por Tatá Werneck após declarações de apoio a Bolsonaro

Os comentários agressivos contra outros famosos e, principalmente, o apoio exagerado a Jair Bolsonaro foram os motivos para o cancelamento do convite edit

247 - Escalada para conceder uma entrevista a Tatá Werneck na nova temporada do Lady Night, Andressa Urach foi desconvidada nesta semana pelo Multishow. Os comentários agressivos contra outros famosos e, principalmente, o apoio exagerado a Jair Bolsonaro foram os motivos para o cancelamento do convite. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Fontes afirmaram que a decisão foi um consenso de toda a equipe do programa e inteiramente apoiada por Tatá Werneck. O receio foi que a modelo usasse o talk show para fazer panfletagem política ou propagar alguma fake news bolsonarista, como tem feito constantemente em seus perfis nas redes sociais.

Para não criar uma indisposição com a modelo, a produção do programa do Multishow apenas disse a ela que a gravação havia sido suspensa e assim que houvesse uma nova data entrariam em contato. Mas a ordem é que não participe desta temporada.

Em seu perfil no Instagram, Andressa Urach se declarou "bolsominion com orgulho" e tem dado palpites sobre a cena política. Recentemente, reclamou do resultado da votação na Câmara e atacou a cantora Anitta, que criticou Bolsonaro em suas redes.

