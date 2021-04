Angélica diz andar de transporte público no exterior para dar vida normal aos filhos

247 - A apresentadora Angélica, esposa de Luciano Huck, deu detalhes em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo sobre como é sua rotina quando viaja para o exterior com a família.

"A primeira coisa que a gente gosta de fazer é ir em mercado", disse. "A gente anda de transporte público sempre até por conta das crianças. A gente gosta que eles tenham uma vida o mais normal, digamos assim, possível."

Ela também falou do gosto distinto dos filhos por viagens: "A Eva quer Disney, o Benício quer conhecer as coisas, lugar com museu, ele tá naquela fase da curiosidade. E o Joaquim quer shopping, lugar que tem cidade”.

