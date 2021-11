Anitta é acusada de assédio sexual e rebate: “vão ser chatos assim lá na casa do parente”

Apoie o 247

Portal Fórum - Anitta mais uma vez voltou ao centro dos holofotes. Desta vez, a cantora foi acusada de assédio sexual após fazer uma brincadeira com o dançarino escolhido para a produção de seu novo videoclipe.No vídeo publicado nas redes sociais, a artista contava que conheceu Ayoub na internet e que se encantou com o rapaz, convidando-o para participar do clipe de “Envolver”, seu próximo lançamento musical. Em um momento, ela fala em espanhol que gostaria de “f*der” com o dançarino, que passa atrás dela.

Internautas criticaram, porém, o fato dele não saber espanhol, ou seja, não ter entendido a brincadeira feita por Anitta. “Reparação histórica uma branca contratando um homem negro pq quer transar com ele. Assédio sexual que chama”, escreveu uma pessoa.

“Agora imagina se fosse um homem fazendo isso com a Anitta e na frente dela ainda… essa porr* é assédio sexual, mas pra vocês só vale se for de um lado né?”, disse outro.

Alguns, no entanto, saíram em defesa da artista: “Porque as pessoas criticam quando uma mulher fala que tá afim de transar com alguém? Povo criticando a Anitta, ela é solteira achou o boy gostoso e ok, me espanta o quanto isso ofende”, escreveu um internauta.

