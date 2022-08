Anne Heche está em coma e com queimaduras graves após acidente

Apoie o 247

247- Anne Heche, de 53 anos, está em coma e em estado extremamente crítico, disse um assessor da atriz ao TMZ. De acordo com o profissional, a protagonista de Men in Trees sofreu queimaduras graves, uma lesão no pulmão e precisou ser intubada, após o grave acidente de carro em que ela se envolveu no último fim de semana, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A reportagem é do portal metrópoles.

“Neste momento, Anne está em estado extremamente crítico. Ela tem uma lesão pulmonar significativa, com necessidade de ventilação mecânica, e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica. Ela está em coma e não recuperou a consciência após o acidente”, disse o profissional ao site.

A artista dirigia seu Mini Cooper azul quando bateu na garagem de um complexo de apartamentos. Anne foi socorrida por moradores, porém, deu marcha à ré e acelerou, batendo novamente uma casa. A colisão foi tão forte que provocou um incêndio no automóvel.

Anne ficou conhecida por atuar em séries como Men in Trees, Hung, Save Me, Aftermath e The Brave. Nos cinemas, também participou de longas como Volcano, Jogando com Prazer e Seis Dias, Sete Noites. Ela também é ex-namorada da apresentadora de TV Ellen DeGeneres.

