Antes de estrear na CNN, Evaristo Costa alfineta TV Globo

"Sobrancelha, ok. O cabelo, ok. A barba tá ok. O sorriso tá ok. Brota na CNN Brasil, pro desespero…”, ironizou o jornalista em sua página nas redes sociais edit

247 - O jornalista Evaristo Costa não perdeu a oportunidade de cutucar os ex-patrões da TV Globo. Contratado para ser um dos apresentadores da CNN Brasil, Costa fez uma paródia com a música "Tudo Ok", hit do carnaval deste ano, para alfinetar a emissora da família Marinho.

"Sobrancelha, ok. O cabelo, ok. A barba tá ok. O sorriso tá ok. Brota na CNN Brasil, pro desespero…”, ironizou o jornalista em sua página nas redes sociais.

Evaristo estreia neste domingo (15) à frente do CNN Séries Originais, um folhetim eletrônico que reunirá reportagens e séries documentais.

Sobrancelha ok

O cabelo ok

A barba tá ok

O sorriso tá ok

Brota na CNN, pra desespero ....🤣😂 pic.twitter.com/GrVUbZ7XOa — Evaristo Costa (@evaristocosta) March 12, 2020