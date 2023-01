Antonio Fagundes se defende após episódio em sua peça que envolveu protestos e polícia

Apoie o 247

ICL

247 - Antonio Fagundes se pronunciou após impedir que atrasados assistissem à peça Baixa Terapia, que está em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. O ator explicou o motivo de seu posicionamento e pediu que os fãs respeitem os horários do espetáculo. "Fico muito triste", disse ele, nesta quarta (18). As informações são do portal Na Telinha.

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, o veterano avaliou que a falta de respeito de pessoas que não chegam no horário marcado faz com que outros espectadores sejam prejudicados.

"Eu fico muito triste, chateado mesmo, quando estou no cinema, no teatro, e as pessoas ficam passando na minha frente, passam com o celular, com a luz acesa procurando o lugar para sentar, falando alto, fazendo barulho. Acho isso tão chato", iniciou ele.

Fagundes afirmou que não mudará de postura caso a situação volte a se repetir e pediu ainda que seus admiradores cheguem com antecedência para prestigiá-lo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.