Ao contrário de Bolsonaro, presidentes da Argentina e do Uruguai usam a ciência para controle a pandemia

“Por caminhos diferentes, e com base em recomendações científicas, os presidentes do Uruguai e da Argentina, sócios do Brasil no Mercosul, estão conseguindo atravessar a pandemia com algum êxito político”, ressalta o jornal O Globo, da família Marinho, em seu editorial desta segunda-feira (18) edit

247 - Editorial do jornal O Globo desta segunda-feira (18) destaca que, ao contrário de Jair Bolsonaro, os presidentes da Argentina e do Uruguai. Alberto Fernández e Luis Lacalle Pou, respectivamente, se baseiam na ciência para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, o que possibilita que eles venham obtendo êxito no controle da pandemia.

“São fortes as pressões contra a quarentena, mas ele resiste: “Sair sem critérios, agora, seria levar à morte milhares de argentinos”, repete. Pesquisas de opinião indicam que Fernández acertou ao balizar as decisões sobre a pandemia na Ciência, por mais drásticas que sejam para a vida econômica e social de 44 milhões: as taxas de aprovação do seu governo agora beiram 80%”, destaca o jornal da família Marinho sobre o presidente argentino.

“Do outro lado da bacia do Prata, no Uruguai, o presidente Luis Lacalle Pou vive situação política similar à de Fernández. A propagação do vírus entre uruguaios ocorre de maneira mais lenta do que entre argentinos — e, em ambos os casos, muito longe da curva de contágio no Brasil”, observa o texto.

“Por caminhos diferentes, e com base em recomendações científicas, os presidentes do Uruguai e da Argentina, sócios do Brasil no Mercosul, estão conseguindo atravessar a pandemia com algum êxito político”, ressalta o editorial.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.