Ao pagar "influencer" para promover novela, Globo abre precedente arriscado

247 - “A Globo confirmou nesta quarta-feira (19) que eventualmente paga para influenciadores digitais promoverem novelas em seus perfis nas redes sociais. O reconhecimento veio em resposta a um questionamento do site Notícias da TV”, escreve o jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL.

“O caso que motivou o questionamento do site foi uma publicação no Instagram de um perfil chamado Gina Indelicada, com 10,2 milhões de seguidores. "Tô ansiosa pelo BBB, mas antes quero ver o bafão que vai ser o capítulo de hoje da novela!", escreveu. "Será que o golpe de Christiano e Túlio vai ser revelado dessa vez? Quero só ver como eles vão se explicar! E coladinho com a novela Um Lugar ao Sol tem a estreia do BBB22. Todo mundo preparado? #publicidade"”, relata o jornalista.

De acordo com ele, “o aviso ao final de que se trata de publicidade está de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Trata-se de um gesto de transparência obrigatório, mas que nem sempre é respeitado ou cumprido por influenciadores digitais.”

“Além deste problema, também acho que a Globo está pisando num terreno complexo e perigoso. Pagando para alguns influenciadores, arrisca a colocar em dúvida qualquer publicação elogiosa feita de forma espontânea. Não parece sem propósito que leitores comecem a desconfiar que comentários favoráveis a um ou outro programa sejam fruto de "impulsionamento".”, avalia.

