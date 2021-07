Ao receber deputada de partido neonazista alemão, Bolsonaro mostra ser membro de liga mundial dos párias

247 - "Em entrevista ao CQC, o então deputado Jair Bolsonaro classificou Adolf Hitler como um 'grande estrategista'. A gravação voltou a circular nesta segunda, depois que ele posou para fotos com uma representante da extrema direita alemã", escreve Bernardo Mello Franco no Globo .

"Beatrix von Storch é vice-líder da Alternativa para a Alemanha (AfD), partido populista e xenófobo. Em março, a sigla passou a ser investigada sob suspeita de abrigar neonazistas e conspirar contra a democracia alemã. Líderes de países democráticos evitam se encontrar com a turma da AfD".

Agora os políticos da extrema direita alemã conseguiram montar seu palanque no Palácio do Planalto, aponta o jornalista, que destaca o sonho do clã Bolsonaro de integrar um movimento global de extrema direita.

