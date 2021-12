Ao vivo, Chico Pinheiro dança, exibe camisa do Atlético-MG e comemora título (vídeo)

Apoie o 247

247 - O apresentador Chico Pinheiro, da Globo, se empolgou na comemoração do título brasileiro do Atlético-MG, hoje, durante participação no "Bom Dia, Minas". A informação é do portal UOL.

Chico apareceu com um galo em miniatura que cantava e ainda exibiu uma capinha de celular estampada com um desenho de galo.

"Graças a Deus hoje é sexta-feira, hoje é dia de Galo. Galo ganhou", disse Chico, que ainda levantou e dançou.

O apresentador também contou que sua vibração na vitória do Atlético-MG contra o Bahia, ontem, foi contida para não perder a voz.

"Olha, eu dei só três berros em três gols na varanda da minha casa. Eu dei três berros e parei. Falei: 'Amanhã, não terei voz'", afirmou Chico Pinheiro.

