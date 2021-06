Ao vivo na GloboNews, Maria Beltrão se emociona ao homenagear Xexéo: "te amo muito"

Com a voz embargada, a jornalista afirmou se sentir grata por ter sido, além de colega de trabalho, amiga de Xexéo edit

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A morte do jornalista e escritor Artur Xexéo continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e no canal GloboNews, do qual ele era comentarista. Na tarde de hoje, a apresentadora Maria Beltrão se emocionou.

As palavras e a emoção da Maria Beltrão no primeiro Estúdio I sem o Arthur Xexéo



Lindo demais pic.twitter.com/vC8Tsllj4P — wilker (@candyymanx) June 28, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.