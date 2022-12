Aos 70 anos, Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Lisboa

Apoie o 247

247- Marcos Caruso e Marcos Paiva trocaram alianças no último dia 18 durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. O técnico de enfermagem publicou fotos ao lado do ator de 70 anos nas redes sociais, mostrou os anéis de compromisso e recebeu mensagens de parabéns de famosos e amigos. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O intérprete de Dante em Travessia aproveitou uma pausa nas gravações da novela das nove para visitar o país e assistir à peça Trair e Coçar É Só Começar, que foi escrita por ele em 1986.

O artista foi acompanhado por Paiva, com quem está desde 2018. Eles oficializaram a união durante a viagem, e o carioca compartilhou as imagens com as alianças nas mãos esquerdas em seu perfil no Instagram.

