"Apagou": Danilo Gentili recua e exclui post em que sugeria morte de Bolsonaro

DCM - Na tarde desta sexta-feira (16), o apresentador do SBT, Danilo Gentili, sugeriu a morte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. Minutos depois, ele apagou a postagem.

No tuíte, o apresentador comparava a declaração do presidente que ‘só Deus o tiraria da cadeira presidencial e apenas tirando a vida dele’ com a morte do ditador fascista da Itália, Benito Mussolini.

“Se procede essa informação, tá na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ao não, não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso daí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial, e me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso o que nós tamos vendo aí no Brasil não vai se concretizar, mas não vai mesmo”, disse Bolsonaro ontem durante live ao comentar a decisão da ministra do STF, Carmén Lúcia, que pediu para o presidente da Câmara, Arthur Lira, responder a não pautação de pedidos de impeachment do chefe do Executivo.

“- Só saio dessa morto. -Blz”, dizia a publicação de Gentilli.

“Apagou” chegou aos assuntos mais comentados do Twitter após ação do apresentador.

Confira a repercussão abaixo:

Danilo apagou o tweet, mas o print é eterno. pic.twitter.com/tKV7BBbE74 — Fernanda Salles (@reportersalles) April 16, 2021

Olhem a postagem que Danilo Gentili apagou. Covarde, ficou com medinho? pic.twitter.com/aIcu1citu7 — Fabricio de Aguiar (@AguiarEdil) April 16, 2021

