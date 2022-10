Apavorados, bolsonaristas divulgam resultados falsos após derrota de Bolsonaro no exterior

Na Suíça, as urnas sequer tinham sido contabilizadas quando, nos grupos bolsonaristas, as informações circulavam de uma falsa vitória de Bolsonaro edit

247 - O desespero dos bolsonaristas com o resultado da eleição, no exterior, contabilizando o ex-presidente Lula (PT) como vencendo a disputa eleitoral, fez com que redes de apoio a Jair Bolsonaro (PL) divulgassem resultados falsos da eleição na Europa.

De acordo com informações do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no Uol, as notícias falsas nos grupos bolsonaristas apontam para uma suposta vitória ampla de Bolsonaro. Os dados contradizem as divulgações feitas pelos principais consulados e seções eleitorais nas capitais europeias. Lula, inclusive, venceu as eleições na na China, Coréia do Sul, Singapura e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula teve 54% dos votos válidos.

"Em alguns dos casos, como na Suíça, as urnas sequer tinham sido contabilizados quando, nos grupos de Whatsapp e redes sociais, as informações circulavam de uma falsa vitória do candidato de direita”, diz trecho da reportagem.

Na Suíça, enquanto os mesários ainda contavam os votos, os eleitores recebiam em suas redes que o atual presidente teria ficado com 87% dos votos, uma informação falsa.

De acordo com a reportagem, em um dos áudios um membro de um dos grupos diz que Bolsonaro estaria "ganhando de lavada" e que o grupo não deveria se preocupar.

Os grupos também circulam informações sobre contagens falsas de urnas e resultados sem qualquer fonte.

