Apesar de você: mídia progressista mostra união contra Bolsonaro; veja vídeo

Revista Fórum - Dezenas de jornalistas e influenciadores do campo progressista se uniram em uma iniciativa, idealizada por Hildegard Angel com produção da Revista Fórum, que tem por objetivo mostrar resistência e união desses comunicadores que se somam ao clamor das ruas pelo fim do governo Bolsonaro.

Trata-se de um vídeo em que esses nomes da mídia progressista cantam uma versão da música “Apesar de Você”, de Chico Buarque. O uso da canção foi autorizado pelo cantor e compositor.

“A ideia desse vídeo é mostrar a união da mídia progressista, da resistência, dos influenciadores digitais que resistem contra esse governo terrível, monstruoso e genocida de Bolsonaro. E mostrar que essa mídia independente, progressista, é unida, até diferente da mídia hegemônica que é muito competitiva entre eles. Nós somos competitivos, mas somos construtivos, porque o que nos une é o nosso país”, afirma Hildegard Angel.

“Nós todos queremos que as pessoas se conscientizem da gravidade do momento que vive o Brasil. E que se puderem, se sentirem seguras, que vão às ruas com esse grito de ‘Fora, Bolsonaro’”, completa a jornalista.

Fórum participou da iniciativa como coorganizadora do vídeo, que conta com nomes, além Hildegard Angel, de Fernando Morais, Luís Nassif, Renato Rovai, Dri Delorenzo, Miguel do Rosário, Xico Sá, Eric Nepomuceno, Leonardo Attuch, Guga Noblat, Cynara Menezes, Fábio Pannunzio, Florestan Fernandes Jr., Maria Frô, Eleonora da Lucena, Bemvindo Siqueira, Tereza Cruvinel, entre outros.

O vídeo também é uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, importante nome da mídia alternativa que faleceu em julho de 2019.

O instrumental da versão de “Apesar de Você” foi feito por Hedran Barreto (zabumba, agogô, sanfona, triângulo e ganzá), Waguinho Duduta (violão de seis cordas, cavaquinho, contrabaixo e direção técnica), Clayton Lucas (pandeiro), Pedro Miguel (violão de sete cordas), com produção de Alfranque Amaral, na Radiola Studio (Campina Grande – PB).

