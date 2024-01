Apex é essencial para a diversificação das exportações brasileiras, afirma Helena Chagas

Helena salientou a importância das viagens presidenciais na abertura de oportunidades comerciais e na revitalização da imagem do Brasil no cenário internacional edit

247 – Durante a transmissão ao vivo do programa "Forças do Brasil" na TV 247, no último sábado, dia 6 de janeiro de 2024, a jornalista Helena Chagas enfatizou a importância vital da atuação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) na promoção da diversificação das exportações do país.

No decorrer da entrevista conduzida por Mário Vítor, Helena Chagas detalhou sua função como gerente de marketing e comunicação na Apex Brasil, destacando o papel fundamental da agência em apoiar empresas brasileiras na expansão de seus negócios para mercados internacionais.

A jornalista sublinhou a relevância dos programas específicos da Apex, como o "Exporta Mais" e o "Exporta Mais Amazônia", que visam apoiar pequenos exportadores e produtos regionais, contribuindo assim para a ampliação da variedade de produtos brasileiros exportados.

Durante a conversa, Helena Chagas abordou o recorde alcançado na balança comercial, com um saldo de 98 bilhões de dólares, e destacou a diversidade de produtos exportados, indo além dos setores tradicionais, como o agronegócio. Ela ressaltou casos emblemáticos, como a exportação de acarajé congelado para o Canadá, demonstrando a abrangência das atividades promovidas pela Apex.

A jornalista também contextualizou a retomada do crescimento das exportações, atribuindo parte desse êxito às ações estratégicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Helena Chagas salientou a importância das viagens presidenciais na abertura de oportunidades comerciais e na revitalização da imagem do Brasil no cenário internacional.

Ao final da entrevista, Helena Chagas expressou sua satisfação em contribuir para o setor de exportações e comunicar as conquistas da Apex Brasil ao público, reforçando a essencialidade da agência para a diversificação e expansão dos horizontes comerciais do Brasil. Assista:

