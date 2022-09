Após 36 anos, Globo retira Galvão Bueno da abertura da Copa

Apoie o 247

Agenda do Poder - A TV Globo decidiu acabar com uma tradição de 36 anos e não escalar Galvão Bueno para o jogo de abertura da Copa do Mundo, entre Catar e Equador, no dia 20 de novembro, às 13h. O narrador esteve presente em todos os jogos iniciais desde o Mundial de 1986. A informação é do site “Notícias da TV”, do UOL.

Em entrevista recente ao portal, Galvão já havia afirmado que ficaria focado nos jogos da seleção brasileira. Vale lembrar que ele deixará a TV Globo após sua participação no Catar.

“Eu narro os últimos amistosos da Seleção (contra Gana e Tunísia) antes da convocação, e depois só volto a narrar a estreia do Brasil na Copa”, afirmou Galvão.

