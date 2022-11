Após ameaça bolsonarista, homem atira mais de 10 vezes contra sede de jornal em Rondônia

“Rondoniaovivo recebeu diversas mensagens com imagens de um grupo golpista antidemocrático", denuncia o portal edit

247 - Câmeras de vigilância flagraram um homem disparando mais de 10 vezes contra a redação do jornal Rondoniaovivo, na capital Porto Velho.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (12) e segundo nota publicada pelo jornal, o portal vinha recebendo ameaças de um grupo de bolsonaristas que não aceita o resultado das urnas no segundo turno das eleições, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os representantes do jornal acreditam que o ataque tenha partido dos mesmos autores das mensagens.

“Como resultado de um grupo de golpista que está acampado na frente da 17º brigada [17ª Brigada de Infantaria de Selva], nos últimos dias, Rondoniaovivo recebeu diversas mensagens com imagens de um grupo golpista antidemocrático. O Rondoniaovivo já comunicou sobre o atenta às autoridades e aguarda que todos os envolvidos sejam punidos com rigor”, disse um trecho da nota.

As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem chega a pé, atravessa a rua com uma arma em punho e dispara contra as paredes, portas e janelas, que ficam danificadas. Em seguida, ele se retira, sentido à rua Buenos Aires.

O Sindicato de Jornalistas de Rondônia também se manifestou sobre o ocorrido: “O Sinjor-RO, em nome de sua diretoria, se solidariza com jornalistas e a direção do rondoniaovivo e, ao mesmo tempo, cobra das autoridades do estado, respostas para os ataques à imprensa, que vêm ocorrendo nas últimas semanas”.





