Após ameaça de Damares, jornalista do Uol sofre ataques racistas nas redes

Fórum - O jornalista Flávio Costa, editor do portal Uol, teve seu perfil no Twitter inundado de ataques racistas na terça-feira (22), logo após a ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos, publicar uma ameaça a ele na rede social. A ministra não gostou de uma crítica feita pelo comunicador.

“Caros, se observarem ataques racistas contra mim, peço que denunciem ao Twitter e me enviem os prints. Se a horda estiver me esculhambando daquele jeito peculiar de tratar o idioma, não façam nada. Apenas caiam na risada comigo. Grato”, escreveu Costa. Um pouco antes, Costa publicou a seguinte mensagem: “Só vou dizer uma coisa: não tenho medo de turba, de galera, nem de gado assanhado”.

O “assanhamento” teria ocorrido após a ministra Damares publicar uma mensagem intimidatória contra ele, em razão de um tuíte em que o jornalista criticava a suposta participação da pastora no movimento que tentou impedir a menina de 10 anos estuprada no Espírito Santo de conseguir fazer aborto. “Terá que provar isso na Justiça. Nos vemos nos tribunais”, escreveu Damares.

Leia a íntegra na Fórum.

