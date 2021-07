Após ataque homofóbico, Sikêra Jr. perde 57% do intervalo comercial por falta de patrocinadores

247 - O bolsonarista Sikêra Jr. continua a sofrer as consequências de seu discurso homofóbico e perdeu 57% do intervalo comercial após xingar gays de 'raça desgraçada'.

De acordo com reportagem do Na Telinha, o intervalo comercial do Alerta Nacional, programa apresentado por Sikêra, foi reduzido por falta de empresas interessadas em patrocinar o telejornal.

"Diariamente, o programa costuma ter um intervalo comercial de 4 minutos de duração. Mas, na edição desta quinta-feira (1º), o break foi reduzido para 1 minuto e 45 segundos, perdendo mais da metade do tempo dedicado a propagandas de produtos", destaca a reportagem.

Desde segunda-feira (28) o grupo Sleeping Giants tem promovido uma campanha massiva nas redes sociais, abordando todas as empresas que anunciam no Alerta Nacional e fazendo um apelo para a retirada de seus patrocínios do telejornal após as declarações de cunho homofóbico proferidas pelo apresentador.

Sikêra Jr. causou revolta após dizer ao vivo, na edição da última sexta-feira (25), que os homossexuais são uma "raça desgraçada". Mais vídeos com falas homofóbicas proferidas pelo apresentador em outras ocasiões voltaram a ser compartilhados por ativistas LGBTQ+, como Pedro HMC, que entrou de cabeça na campanha juntamente ao Sleeping Giants para pedir às empresas que financiavam o programa para retirarem seus patrocínios.

Ao menos 20 empresas cancelaram seus investimentos em publicidade no programa de Sikêra Jr., como a Caixa Econômica Federal, Seara, Tim, HapVida, Sorridents, entre outras. A mais recente foi o Grupo Prominas, mantenedor da Faculdade Única.

