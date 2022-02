Após beijo no BBB, Drauzio Varella alerta: "não pode beijar com herpes"

Apoie o 247

247 - O médico Drauzio Varella deu uma bronca nos brothers Natália e Eliezer por terem protagonizado um beijo com herpes. Em sua conta no Twitter, Drº Drauzio repudiou a pegação entre os dois, que aconteceu na casa do BBB 22, na última quarta-feira (16).

Na postagem, além da bronca o médico elenca uma série de cuidados para quem convive com a herpes. “Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida”, alerta Drº Drauzio.

Eliezer, que está em crise de herpes, ignorou as orientações médicas passadas pelo programa e beijou, sem se preocupar, a participante Natália.

Hoje estamos igual a Déia (@NaoInviabilize): Êeeee Eliezer!



Não. Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida. Falamos mais sobre isso aqui: https://t.co/V4BSRY6tIN pic.twitter.com/UPaJORII79 — Portal Drauzio (@drauziovarella) February 17, 2022

O beijo entre os dois participantes foi tão intenso que chegou a machucar a ferida. “Ai, sangrou! Sua boca está sangrando”, avisou Natália, assustada. Em seguida, os dois entraram na despensa para pegar uma pomada.

