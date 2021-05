Após boicote à Globo, Hang contraria Bolsonaro e compra anúncio de R$ 1,3 milhão no Fantástico

A rede varejista acabou com a suspensão e veiculou um comercial de 60 segundos no Fantástico, um dos intervalos mais valorizados da TV brasileira edit

247 - Uma das principais anunciantes de emissoras como SBT e RedeTV!, a Havan instaurou um boicote contra a Globo em novembro de 2019. Nos últimos 17 meses, a empresa de Luciano Hang só comprou espaços publicitários em afiliadas da líder de audiência. No domingo (16), porém, a rede varejista acabou com a suspensão e veiculou um comercial de 60 segundos no Fantástico, um dos intervalos mais valorizados da TV brasileira. A informação é do portal na Telinha.

No preço de tabela da Globo, uma propaganda de um minuto durante o break do programa jornalístico custa R$ 1,299 milhão para ser colocada em rede nacional --o valor final varia de acordo com negociações entre as empresas. Se a mensagem for exposta apenas na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, o preço é de R$ 248 mil.

O boicote da Hang fez contra a emissora faz parte da cruzada promovida por Jair Bolsonaro contra o grupo, considerada inimiga do bolsonarismo. O editorial jornalístico do grupo dos Marinho faz recorrentes críticas ao governo

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.