Após chamar Ludmilla de 'macaca', Marcão se defende: 'Fui condenado sem ser julgado'

Após ataques racistas ao vivo, o atual apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, afirmou que é inocente e vive uma injustiça. "Fui condenado sem ser julgado" edit

247 - O apresentador Marcão do Povo, do SBT, voltou a se manifestar ser injustiçado a respeito do processo que a cantora Ludmilla abriu contra ele por injúria racial, em 2017, após chamá-la de "macaca" no Balanço Geral DF, da Record.

Segundo informações do portal Na Telinha, o jornalista acredita que não teve a chance de se defender publicamente. "Acredito que no início eu fui condenado sem sequer ser julgado pela Justiça, mas agora terei meu direito de defesa nos tribunais. Acredito que Deus fará tudo da maneira Dele. Acredito muito na Justiça", declarou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Ao ser questionado sobre as declarações controversas que costuma dar ao vivo, que já acarretaram em suspensões e demissões, Marcão negou o rótulo de "polêmico".

