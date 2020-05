Após cobrar posicionamento, Felipe Neto deixa de seguir Ivete, Marina Ruy Barbosa e Whindersson

No final de semana, o Youtuber Felipe Neto divulgou um vídeo-carta aberta cobrando posicionamento político de artistas e influenciadores contra o fascismo do governo Bolsonaro edit

247 - Após ter divulgado um vídeo-carta aberta endereçado a artistas e influenciadores do Brasil, no qual cobrava um posicionamento político destes em relação ao fascismo do governo Bolsonaro, Felipe Neto deixou de seguir algumas personalidades.

São elas: Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa, Whindersson, Larrissa Manoela, Simaria (da dupla sertaneja com Simone) e Kevinho.

Felipe Neto afirmou que as celebridades que não se posicionam neste momento são covardes.

