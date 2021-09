Após confusão, Wassef registra BO contra ator Armando Babaioff

Apoie o 247

247 - O advogado Frederick Wassef, que escondeu Fabricio Queiroz da Justiça em sua casa em Atibaia, registrou um boletim de ocorrência contra Armando Babaioff. O ator da Globo teria xingado Wassef depois de encontrá-lo por coincidência em uma padaria em São Paulo na última terça-feira, 7. A informação é do portal MSN.

Segundo a revista Veja, o advogado relatou para a Polícia Civil que o ator o chamou de bandido e falou que ele iria morrer. “Você vai morrer, seu filho da put*. Você é bandido. Você está envolvido na CPI com roubo de dinheiro público das vacinas da Covid. Vai tomar no seu c*, você e o seu presidente, aquele lixo psicopata. Ele também vai se fud*r junto com você”, diz a ocorrência.

O próprio Armando Babioff falou sobre ter xingado Wassef ao encontrá-lo na padaria, mas em nenhum momento falou sobre ameaças. O ator disse no Twitter que está em São Paulo a trabalho e foi almoçar em uma padaria, quando se deparou com o advogado da família Bolsonaro tomando um café.

“Não resisti. Chamei de bandido e mandei tomar no c*. Hahahahahha veio correndo atrás de mim!”, relatou o ator na rede social. Wassef negou que teve qualquer reação depois de ser xingado e diz que testemunhas podem confirmar a sua versão.

