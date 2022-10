Após decisões do TSE, Jovem Pan proíbe comentaristas de xingar Lula

Apoie o 247

247 - A direção da TV Jovem Pan divulgou nesta terça-feira (18) um comunicado aos jornalistas e apresentadores proibindo usar adjetivos ofensivos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato mais atacado pela linha editorial da emissora.

Segundo comunicado, divulgado pelo blog de Fefito, no UOL, a direção da emissora bolsonarista veta veementemente o uso de palavras como "corrupto" ou "ladrão".

Leia o comunicado na íntegra abaixo:

"Caros, com base em decisão do TSE proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa:

Ex-presidiário

Descondenado

Ladrão

Corrupto

Chefe de organização criminosa

Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula ao crime organizado. E mais: as críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento.

O descumprimento dessas determinações pode levar não só a direito de resposta como também a multa de R$ 25 mil e a remoção dos conteúdos de nossas plataformas.

A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação com base em decisão da Justiça, devem nos informar para que possam ser substituídos nos programas."

Por meio de sua assessoria, a Jovem Pan afirma que "se trata de uma orientação editorial que reforça a importância do cumprimento de uma decisão judicial que impõe restrições ao trabalho jornalístico. Não existe 'medo' como escreve o colunista. Existe respeito à Justiça".

TSE concede três direitos de resposta para Lula na Jovem Pan

O Tribunal Superior Eleitoral concedeu mais três pedidos de direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deverão ser veiculados nos canais da Rede Jovem Pan.

Os ministros concordaram com os pedidos feitos pela campanha petista para permitir que Lula rebata afirmações de que seria mentiroso, de que não teria sido inocentado pela Justiça e que irá perseguir cristãos em um eventual governo.

Na sentença, o Tribunal determinou que os comentaristas da emissora não reproduzam mais as informações consideradas mentirosas sobre Lula, sob pena de multa no valor de 25 mil reais.

