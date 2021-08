Após desmonetização determinada pelo TSE, canais bolsonaristas apagam vídeos com fake news sobre eleições

Pelo menos 25 canais bolsonaristas no YouTube apagaram nos últimos dias 263 vídeos. A limpeza foi promovida após determinação do TSE para a desmonetização de canais investigados por propagar desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro edit

247 - Pelo menos 25 canais bolsonaristas no YouTube apagaram ou tornaram privados nos últimos dias 263 vídeos com ataques ao processo eleitoral brasileiro e a autoridades da Justiça Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acordo com levantamento da empresa de análise de dados Novelo Data divulgado pelo jornal O Globo.

A decisão dos canais é uma reação à determinação do ministro do TSE Luis Felipe Salomão, que suspendeu a monetização de canais investigados por propagar desinformação sobre as eleições.

Entre os canais que fizeram a limpeza em seu conteúdo, dois são ligados ao youtuber bolsonarista Fernando Lisboa, conhecidos como Vlog do Lisboa. Ambos foram atingidos pela determinação do TSE e têm mais de 800 mil seguidores. Foram excluídos dois vídeos: um fazia referência à live de Jair Bolsonaro na qual ele espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas e o outro levava título de "Lula só ganha com fraude nas urnas".

