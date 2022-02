Após ex-namorada ser detida, Camila Pitanga dispara: "absurdo"

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (31), Camila Pitanga usou as redes sociais para defender sua ex-namorada, Beatriz Coelho, após ela ser detida pela polícia, supostamente por fazer topless na praia. Segundo a atriz, a mulher sofreu abuso policial ao ser levada para a delegacia por estar sem a parte de cima do biquíni. Na imagem postada por Camila, Beatriz aparece sentada com os pés algemados. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Minha solidariedade à Beatriz Coelho, que sofreu no sábado uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés como vocês podem ver na imagem. É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre", escreveu a artista, declarando seu apoio à ex no Instagram.

Na postagem, várias famosas apoiaram Camila e demonstraram solidariedade com Beatriz, como Maria Padilha, Mariana Ximenes, Helena Fernandes, Preta Gil, Nanda Costa, Natalia Lage, entre outros.

Atualmente, Camila namora Patrick Pessoa, professor de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e crítico de cinema e teatro, com livros lançados sobre as áreas. Ele ainda dá palestras sobre o tema. Ao que tudo indica, Patrick é o primeiro relacionamento da atriz após o término da relação da artista com a artesã Beatriz Coelho, há um ano. O namoro durou quase dois anos.

