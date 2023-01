Após falar em comunismo, Eduardo Bolsonaro toma invertida de Felipe Neto: “toma asno”

Eduardo sugeriu que os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não levaram bandeira do Brasil para a cerimônia de posse do petista edit

247 — O youtuber Felipe Neto deu uma invertida no deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que sugeriu que os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não levaram bandeira do Brasil para a cerimônia de posse do petista.

Eduardo, no Twitter, compartilhou um recorte que mostrava uma multidão na Esplanada dos Ministérios com vestimentas em cores predominantemente vermelhas. “Para quem diz que comunismo não existe: procure uma bandeira do Brasil aí”, postou o deputado.

Felipe Neto publico uma imagem de uma bandeira gigante do Brasil durante discurso de Lula e repostou a publicação do parlamentar. “Toma, asno”, escreveu o famoso.

