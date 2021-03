Após gesto dos supremacistas brancos, internautas lembram de imitação de Goebbels por ex-secretário de Cultura

Assessor do Planalto, Filipe Martins fez o gesto que representa o White Power dentro do Senado nesta quarta. Internautas resgatam no Twitter o vídeo em que Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura de Bolsonaro, imitou Goebbels edit

247 - Internautas lembram no Twitter na noite desta quarta-feira (24) o discurso do ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro Ricardo Alvim imitando o nazista Joseph Goebbels, depois que o assessor especial para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Filipe G. Martins, fez hoje o gesto dos supremacistas brancos dentro do Senado Federal.

Na rede social, cobra-se alguma providência contra Filipe Martins. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou investigar o assessor pelo gesto e pediu sua demissão imediata do cargo. A polícia do Senado vai inclusive ouvir o assessor de Bolsonaro, segundo a jornalista Mônica Bergamo.

Em janeiro de 2020, o então secretário da Cultura de Bolsonaro Roberto Alvim gravou um pronunciamento em vídeo para anunciar ações questionáveis na área cultural com um discurso que foi uma imitação da fala do nazista Joseph Goebbels e foi demitido em seguida. Ele copiou trechos de discurso do ministro da Propaganda de Hitler e atribuiu o fato a uma “busca” feita por sua equipe no Google.

Confira algumas reações:

Como disse o @randolfeap, não podemos aceitar que um capacho de Bolsonaro faça uma provocação dessa em pleno Congresso Nacional e durante a fala do presidente @rpsenador



Que ele guarde a sua simbologia nazistóide para o esgoto da Internet. O Parlamento ele não vai sujar! — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) March 25, 2021





Filipe Martins, assessor internacional da Jair Bolsonaro, fez gesto usado por supremacistas brancos. O assessor é do primeiro escalão do governo e nunca escondeu sua simpatia à extrema-direita de Hitler e Goebbels. pic.twitter.com/eZgBVfGa6s — ❤Ádamo Antonioni 🦉 (@adamoantonioni) March 25, 2021

Então vamos a mais uma prova:

O ex secretário da cultura, Roberto Alvim. O Goebbels da deep web.

Deu crtl c + crtl v no discurso, na estética e trilha sonora do ministro de Hitler. pic.twitter.com/SRcZ3hDQrB March 25, 2021

Primeiro foi um Secretário de Cultura que plagiou Goebbels. A contragosto do governo, foi demitido.



Agora um assessor especial do Bolsonaro faz gesto supremacista em plena sessão do Senado. Não pode ter outro fim, precisa ser imediatamente demitido e responder criminalmente. — Ivan Valente (@IvanValente) March 25, 2021

Lembrando que quase não demitiram o Alvim com o discurso idêntico de Goebbels, não só discurso, toda o cenário, trejeitos. Duvido muito que acontecerá algo à Felipe. Em um país em que torturador é enaltecido, 300 mil mortes é normal, isso vai ser como mais um dia qualquer https://t.co/HVb5v2CXuO — Pedro Sousa (@pedro_luc) March 25, 2021

Se já teve cara citando Goebbels e não acontecendo absolutamente nada, isso não me surpreende https://t.co/VkodARcjTS — Bia Ivanezuk (@bia_ivanezuk) March 24, 2021

