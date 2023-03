Após Glauber Braga desmoralizar Dallagnol, internautas fritam Sergio Moro

Usuários lembraram a partidarização do senador quando ele julgava processos da Lava Jato edit

247 - Internautas criticaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) fazer um discurso contra o também deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Moro e Dallagnol fizeram parte da antiga Operação Lava Jato. O político do União Brasil era o juiz na primeira instância jurídica das investigações, em Curitiba (PR).

Em 2019, o Intercept Brasil e outros veículos divulgaram trechos de conversas entre Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR). De acordo com os diálogos, Moro agia como uma espécie de assistente de acusação.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Moro nos processos contra o petista.

Em março de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Dallagnol doasse o valor de R$ 75 mil a Lula por causa da apresentação do PowerPoint em 2016, quando a Lava Jato denunciou o petista sem provas.

O Marreco foi esculachado pela Gleisi. Ele deve estar achando que terá vida fácil no Senado. Divulguem está vergonha do Moro. pic.twitter.com/qiBIFeaSxM March 2, 2023

Qdo chamam Lula ex-presidiário, mostro a foto do ex-Juiz Moro c/Bolsonaro. A Imagem fala por si! Lula e Mandela foram presos políticos e inocentados. Um já ganhou o Nobel da Paz ao promover Gov d União.

Lula faz Gov d coalizão, defende a Democracia e sobrevivência dos Ianomâmi!… pic.twitter.com/Fn9Efwp8jF March 2, 2023

Foi escandaloso o que foi feito com Lula a perseguição do moro contra ele foi vergonhosa e inclusive reduziu a lava jato !

Tai o desafio tragam as provas !!! #LulaUmBrasilParaTodos pic.twitter.com/M7J64DhqwJ — Edson Silva (@Edson13pt) March 2, 2023

MORO DEFENDE OS INTERESSES DE QUEM? A “maior operação contra a corrupção” que degenerou no “maior escândalo judicial do planeta”, a LJ não passou de uma estratégia bem-sucedida dos EUA minar a autonomia geopolítica brasileira e acabar com a ameaça de crescimento da Petrobras. pic.twitter.com/P6ytc1noT2 — Ive Brussel (@brussel_ive) February 28, 2023

