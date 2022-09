Após grave briga nos bastidores, apresentador da CNN é demitido minutos antes de entrar ao vivo

Apoie o 247

247 - A CNN Brasil tomou uma medida drástica nesta segunda-feira (19): demitiu Daniel Adjuto, apresentador do programa Live CNN. Ele foi informado de sua saída pouco antes das 10h, quando se preparava para começar o telejornal junto com Marcela Rahal. O jornalista será substituído por Evandro Cini, que deixa o noturno Expresso CNN. A saída aconteceu por um grave problema entre os titulares da atração nos bastidores. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O Live CNN, que tem comando mais informal e mistura linguagem de internet com TV, é frequentemente o mais visto da grade --juntamente com o CNN 360 de Daniela Lima. O programa é um dos poucos que conseguem ser competitivos na briga pelo público contra GloboNews e Jovem Pan.

No entanto, na semana passada, houve a gota d'água. Adjuto e Marcela tiveram uma discussão em que ele teria pesado a mão com a parceira de bancada. O clima de animosidade passou a ser perceptível ao vivo, e o caso foi para a direção da CNN, que decidiu pela demissão.

A CNN trata a saída de Adjuto internamente como um comportamento inadequado com uma colega de trabalho. Além disso, o Notícias da TV apurou que colegas foram informados, 15 dias atrás, que Adjuto procurou emprego no SBT. Isso não foi determinante para sua saída, mas pegou mal.

Nos bastidores, fala-se também sobre uma discordância do jornalista com a linha editorial do canal. A chefia teria vetado de ir ao ar diversas apurações consideradas negativas com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

