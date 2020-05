Após live repleta de aberrações, Eduardo Costa cancela transmissão agendada

Além de ajoelhar e pedir desculpas pelas posições políticas, durante a última live Eduardo chocou o público com a seguinte frase: “Vou transar pensandoo no bebê da Thaeme”. edit

247 - Bolsonarista declarado, o sertanejo Eduardo Costa não foi bem-sucedido em sua live nas redes sociais. Depois de pedir perdão de joelhos por suas manifestações políticas e afirmar que iria transar pensando no bebê da cantora Thaeme, dupla com Thiago, Eduardo Costa, o cantor anunciou neste domingo (3), o cancelamento de sua live, prevista para o dia 15 de maio.

Segundo o colunista Léo Dias, do UOL, o sertanejo diz querer ter mais tempo para pensar em uma transmissão ao vivo “do jeito que tem que ser”. Mas certamente a repercussão negativa de suas declarações durante a live com o também sertanejo Leonardo foram as razões para o cancelamento.

