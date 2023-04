Após onda de ataques a escolas no Brasil, Lula diz que G20 deve discutir combate a fake news e ódio nas redes sociais

"Precisamos discutir como a gente vai cuidar das plataformas digitais, que não têm nenhuma responsabilidade com fake news, com a transmissão de ódio", disse o presidente edit

247 - O presidente Lula (PT) sugeriu neste domingo (16) que o G20 aborde o combate às fake news e discursos de ódio em plataformas digitais em suas próximas reuniões. O G20 é composto pelas 19 maiores economias do mundo e pela União Europeia.

"No Brasil nós estamos tendo violência nas escolas, em creches. E nós precisamos discutir no G20 como é que a gente vai cuidar das plataformas digitais, que não têm nenhuma responsabilidade com fake news, com a transmissão de ódio, com verdadeiras práticas terroristas através de uma rede digital, que de social tem muito pouco hoje. A minha inquietação é que a gente faça uma reunião de temas que estão na ordem do dia", declarou o presidente segundo o jornal O Globo.

O governo brasileiro tem enfatizado a necessidade de regulamentar as redes sociais, especialmente depois de diversos ataques a escolas ocorridos em um intervalo de menos de um mês. Na semana passada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria que estabelece diretrizes para a ação das plataformas de redes sociais em relação à veiculação de conteúdos violentos nesses ambientes. A medida prevê sanções, incluindo a suspensão das atividades das empresas, caso não atuem para combater a disseminação desse tipo de discurso.

Durante a entrevista coletiva em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Lula também destacou a importância de discutir no G20 outros temas globais, como a inflação, a taxa de juros e a violência.

