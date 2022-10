Após Pantanal, Osmar Prado é dispensado pela Globo; saiba qual será o futuro do ator

Apoie o 247

247 - A despedida do Velho do Rio, um dos personagens mais importantes de Pantanal, também marcou a saída de Osmar Prado do elenco fixo da Globo. Após 49 anos na emissora, o ator foi dispensado devido à atual política da empresa. Agora ele, assim como a maior parte dos artistas, deve ter contrato apenas por obra específica na empresa.

As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em matéria reproduzida no Portal Notícias da TV. Osmar Prado esteve na Globo desde 1973, quando estrelou Bicho do Mato, novela ainda exibida em preto e branco.

Apesar da saída de Osmar Prado, outros atores de Pantanal tiveram seus vínculos de trabalho estendidos na emissora. Isabel Teixeira é um exemplo. A intérprete de Maria Bruaca não pode ficar muito tempo fora do ar devido a seu contrato e já recebeu propostas para Terra Vermelha, a próxima novela das nove, e Fuzuê, a segunda na linha de sucessão das novelas das sete.

