Após PayPal, Olavo de Carvalho é banido da PagSeguro

247 - O guru ideológico do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, foi banido da PagSeguro, plataforma de pagamentos online.

Nesta segunda-feira, 11, o site de cursos do filósofo da extrema-direita publicou que "todas as assinaturas vinculadas ao PagSeguro foram canceladas e não haverá mais renovação automática para quem utilizava este meio de pagamento".

Em agosto, após pressão nas redes sociais, o PayPal havia desativado a conta de Olavo, alegando que a página desrespeitava a política da empresa contra o discurso de ódio.

Na campanha pelo bloqueio, o site Sleeping Giants, que usa as redes sociais para pressionar empresas que patrocinam sites vinculados à chamadas “fake news” a retirarem o patrocínio, recolheu 570 mil assinaturas na campanha #BloqueiaPagSeguro.

"A PagSeguro precisa parar de apoiar Olavo de Carvalho e seu discurso de ódio. Pressione o CPP Investments, acionista da PagSeguro, a retirar seu R$1,5 bilhão da empresa se a conta do Olavo não for bloqueada imediatamente", afirmou a campanha do Sleeping Giants.

Segundo um dos itens da política da PagSeguro, a plataforma de pagamentos online veda "usar linguagem ou imagem ou transmitir ou propagar mensagem ou material que denotem ou promovam o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, ou que incitem à violência ou ao ódio” e “agir contrariamente à moral e aos bons costumes".

