Após pronunciamento de Bolsonaro, JN destaca que maioria apoia isolamento

Revista Forum - No ar logo após a mais um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em defesa do fim do isolamento, o Jornal Nacional desta quarta-feira (8) destacou que a maioria dos brasileiros apoia as medidas de restrição de circulação para conter a pandemia de coronavírus.

O JN, da TV Globo, mostrou uma pesquisa do Instituto Datafolha em que 76% dos entrevistados responderam que o mais importante neste momento é preservar a saúde das pessoas e manter o isolamento em casa, mesmo que isso prejudique a economia. Para 18%, a economia deve ser prioridade, com a retomada das atividades.

