Após repercussão, assessoria da BBB Natália pede desculpas por falas sobre escravidão

Metrópoles - A equipe de Natália Deodato se pronunciou sobre a fala controvérsia da sister a respeito da escravidão, feita na segunda-feira (17/1), em conversa com os brothers. Na ocasião, ela disse que pessoas pretas foram feitas escravas porque eram “eficientes”. “A gente era forte, a gente era bom no que a gente fazia. Por isso, porque talvez se colocasse uma pessoa lá pra fazer aquilo, talvez não conseguiria”, disse, gerando revolta por parte dos internautas.

Após a repercussão, os ADMs de Natália pediram desculpas e afirmaram que ela “irá refletir sobre sua trajetória dentro da casa e aprender com seus erros”.

“A sua fala representa o seu ponto de vista, ou seja, de uma mulher que sente na pele o que é viver em uma sociedade com preconceitos, mas que ainda não tem o conhecimento suficiente para falar sobre o seu lugar. Entendemos o impacto do que foi dito e hoje o pedido de desculpas vem dos Adm. Temos certeza que quando ela sair, irá refletir sobre sua trajetória dentro da casa e aprender com seus erros", diz a nota.

