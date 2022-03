Após ser acusado de promover pedofilia, Porchat rebate bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

247 - Fábio Porchat se pronunciou sobre seu personagem no filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017) após polêmica sobre uma cena do longa fazer apologia à pedofilia. Na sequência protagonizada pelo personagem de Porchat, ele pede sexo oral de dois adolescentes. No filme, Porchat é Cristiano, um homem que não se envergonha em ser pedófilo. As informações são do portal Na Telinha.

Ele é dono do caderno que o ex-colega, vivido por Danilo Gentili, roubou na escola para escrever o guia de "pior aluno" encontrado pelos protagonistas Pedro (Daniel Pimentel) e Bernardo (Bruno Munhoz).

"Como funciona um filme de ficção? Alguém escreve um roteiro e pessoas são contratadas para atuarem nesse filme. Geralmente o filme tem o mocinho e o vilão. O vilão é um personagem mau. Que faz coisas horríveis. O vilão pode ser um nazista, um racista, um pedófilo, um agressor, pode matar e torturar pessoas", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorrah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá, gente? Essas pesssoas na vida real não são assim. Temas super pesados são retratados o tempo todo no áudio visual", analisou o ator.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE