Após suspensão, Luciano Hang está de volta ao Twitter

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang voltou ao Twitter neste sábado (15). O dono das Lojas Havan tuitou no sábado, às 14h19: "Estou de volta no Twitter!". Seu outro perfil, que havia sido suspenso na última quarta-feira (12), permanece com o aviso: "conta retida"

O post crucial para seu bloqueio inicial foi a respeito de uma fake news sobre a imunização de crianças. No vídeo em questão, o médico Augusto Nasser, sem apresentar fontes, diz que os pequenos possuem mais de 90% de proteção contra a Covid-19.

Na ocasião, o Twitter afirmou, via assessoria de imprensa, que baniu Hang porque "a ordem judicial que requer seu bloqueio na plataforma segue em vigor".

Procurada pela Folha de S.Paulo no sábado, a assessoria do Twitter informou que "pessoas que tiveram suas contas suspensas podem pedir uma revisão em relação a ações tomadas sobre seus perfis". "Está prevista nas regras a possibilidade de que, após o processo de recurso, se conquiste o direito de voltar a operar contas anteriormente suspensas na plataforma", completa.

A assessoria de Hang afirmou que a suspensão viola sua liberdade de expressão.

"Estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, em que você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Um absurdo! Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não pode questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões?", indagou.

