Após teto de estúdio desabar, Record do Rio suspende telejornal local

247 - A Record TV Rio informou nesta segunda-feira (19) por meio de nota que estão suspensos os telejornais da emissora gravados na cidade. Nos horários em que são veiculadas as produções locais, serão exibidos os programas jornalísticos produzidos em São Paulo.

"A Record TV Rio informa que nesta segunda-feira, 19 de abril, excepcionalmente os jornalísticos locais (Balanço Geral RJ manhã e tarde e Cidade Alerta Rio) não serão exibidos. Os programas serão substituídos pelos jornalísticos de São Paulo", falou a Record, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

O motivo para a alteração na programação é o acidente ocorrido na noite de sexta-feira (16) no estúdio da Record no Rio. Uma parte do teto que cobre os estúdios do departamento de Jornalismo da sede do canal desabou. "Uma parte do forro dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves. É importante esclarecer que a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores, vamos agora apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local", disse a emissora na data do acidente.

