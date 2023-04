Após vídeo vazado e várias especulações sobre traição, Preta Gil se pronuncia: “preciso de paz para me curar”

Apoie o 247

247 - Preta Gil vive um momento muito delicado em sua vida. Ela enfrenta uma dura batalha contra um câncer no intestino e está envolta numa polêmica envolvendo sua vida pessoal. De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a crise no casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy já vinha desde o ano passado. No entanto, a descoberta da doença, em janeiro, fez com que ele continuasse ao seu lado.

Porém, Preta decidiu colocar um fim definitivo ao casamento ao tomar conhecimento do envolvimento de Rodrigo com Ingrid, sua estilista. Em um vídeo vazado nas redes, o então marido da cantora passeia pelas ruas demonstrando intimidade com a mulher.

🚨VEJA: O flagra de Rodrigo Godoy traindo Preta Gil em viagem com a ex-estilista da cantora.



O vídeo foi gravado no dia 26 de março, enquanto Preta seguia com o tratamento contra o câncer. pic.twitter.com/saReAFvhjA — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023

Preta lançou um comunicado oficial dizendo que ficou sabendo de muita coisa pela mídia, negou várias especulações e ressaltou: “preciso de paz para me curar”.

