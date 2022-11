Após viralizar, Koo contrata time de comunicação no Brasil e planeja ter equipe no país

Apoie o 247

247 - O aplicativo da rede social indiana Koo foi baixado por 2 milhões de usuários no Brasil desde a semana passada, quando viveu um "boom" no país. As informações são do portal G1.

Diante do sucesso repentino, desde então, seus donos decidiram lançar a versão em português, contrataram uma equipe de comunicação no país, questionaram os usuários se deveriam mudar o nome da rede e já planejam contratar funcionários brasileiros.

Tudo aconteceu graças às polêmicas que o rival Twitter tem vivido nas mãos de seu novo dono, Elon Musk, que têm feito alguns usuários saírem de lá. E muito devido ao nome da rede, um convite para piadinhas no Brasil.

"Koo é o som de um pássaro cantando", explicou Mayank Bidawatka, cofundador do Koo, em entrevista ao G1, por e-mail. "Quando você cria uma marca global, é importante ter um nome simples e que possa ser pronunciado facilmente por todos."

