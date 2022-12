Apple é multada em 1 milhão de euros por 'condições desequilibradas' aos desenvolvedores de aplicativos

De acordo com a sentença, o Tribunal do Comércio de Paris considera que há um "desequilíbrio significativo" e "insegurança jurídica e econômica considerável" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal do Comércio de Paris, na França, multou a Apple, nesta segunda-feira (19), em um milhão de euros por impor condições desequilibradas aos desenvolvedores de aplicativos móveis. A informação foi publicada pela agência de notícias AFP.

De acordo com a sentença, o tribunal considera que há um "desequilíbrio significativo" e "insegurança jurídica e econômica considerável", porque desenvolvedores não conseguem renegociar os termos do contrato com a Apple ou impugnar a suspensão de um app.

>>> Após STF derrubar orçamento secreto, Lira diz que "trabalho continua" e mantém votação da PEC da Transição

A empresa norte-americana terá que mudar suas práticas para o cumprimento da nova regulamentação europeia.

A Apple disse que "acredita nos mercados dinâmicos e competitivos onde a inovação pode florescer". "Revisaremos cuidadosamente esta decisão e continuaremos nossos esforços para apoiar os desenvolvedores e oferecer uma experiência segura para os usuários", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.