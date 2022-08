Apresentador da Globo vive pânico e prejuízo em tentativa de assalto (vídeo)

Apoie o 247

247 - Caio Maciel, repórter esportivo e apresentador substituto do Globo Esporte SP, sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta quarta (24). O jornalista vivenciou um momento de pânico e ficou com um prejuízo financeiro, pois teve o vidro do seu carro quebrado durante a ação criminosa. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Reprodução TV Globo

"'Boas notícias' nessa manhã de quarta-feira. Estava parado no trânsito , meu celular no apoio e um filha da puta quebrou meu vidro para tentar roubar meu celular. Olha o que esse cara fez", relatou Maciel, visivelmente abalado, em uma sequência de vídeos publicados no Stories do Instagram.

Na rede social, o substituto de Felipe Andreoli mostrou o dano no veículo e explicou como reagiu à tentativa de assalto. "Consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo com medo porque não conseguiu levar o celular", ressaltou o funcionário da Globo.

"Estou assustado para c*. Só estou fazendo esses vídeos para alertar a galera, esses filhos da put* querem roubar de qualquer jeito. Então, fiquem atentos, porque não tem salvação", complementou Maciel.

Horas depois da tentativa de assalto, o jornalista voltou aos Stories para tranquilizar os seguidores. "Obrigado pelas mensagens, foi um susto do cão. Estou bem, passou a raiva, passou tudo, agora é correr atrás", finalizou.

