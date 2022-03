Apresentador da Record é denunciado por mulher e abandona programa ao vivo

Apoie o 247

Metrópoles - Em seu primeiro dia como apresentador substituto, Daniel Santos deixou o programa Balanço Geral Curitiba às pressas. Nesta segunda-feira (7), ele descobriu que estava sendo denunciado por uma mulher na Delegacia da Mulher da cidade paranaense.

Guilherme Rivaroli, que entrou no lugar do companheiro, foi o responsável por comandar o resto do programa e explicar o acontecido para o público.

“Gente, hoje cinco minutos depois desse programa entrar no ar, a RicTV foi comunicada que uma mulher estava na Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrências contra o apresentador Daniel Santos, que começou hoje a substituir o Jasson Goulart durante o período de férias do nosso apresentador titular”, introduziu Rivaroli.

Daniel Santos (Photo: Reprodução) Reprodução





A decisão foi tomada pela emissora, tendo em vista que os casos não estão esclarecidos e poderiam prejudicar o canal e a imagem do repórter.

“Diante dessa denúncia e certa que ela precisa ser esclarecida de forma a não deixar dúvidas, a RicTV me chamou para assumir a apresentação do programa na edição de hoje. A RicTV declara que é expressamente contra qualquer tipo de violência em especial contra a mulher”, explicou.

Ele deu prosseguimento ao comunicado: “Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos seguir sem prestar esse esclarecimento. Acompanhamos todos os desdobramentos do caso e de forma transparente nós comunicaremos diretamente com vocês o que está acontecendo. Assim como sempre fizemos e estamos fazendo neste momento”.

