Apresentador de TV é preso suspeito de estuprar adolescente

A mãe do garoto de 14 anos fez a denúncia, através do Disque 100, contra o apresentador de TV e publicitário Alcide Soares da Silva Filho edit

247 - A Polícia Civil do Piauí prendeu na quarta-feira (8) o apresentador de TV e publicitário Alcide Soares da Silva Filho, por suspeita de estuprar um adolescente de 14 anos. A mãe do garoto fez a denúncia em março deste ano, através do Disque 100. De acordo com o depoimento do garoto no Conselho Tutelar e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os abusos começaram no início no ano passado, depois que ele foi trabalhar e morar com o apresentador.

Segundo a delegada Lucivânia Vidal, coordenadora da DPCA, "as provas colhidas no inquérito são robustas que geraram a prisão preventiva". "O acusado, vendo a situação de vulnerabilidade do adolescente, o convidou para morar com ele. A relação não é de parentesco e o acusado queria até adotá-lo, mas a mãe não queria", disse. Os relatos foram publicados nesta sexta-feira (10) em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A polícia apreendeu o celular e outros equipamentos eletrônicos do apresentador

Outro lado

Alcide tem um programa semanal de ecoturismo em uma emissora local e foi secretário municipal de Turismo do município de Luís Correia, no litoral do estado.

Em nota, a emissora disse que o programa apresentado por ele, Ekoa, será retirado ao ar por tempo indeterminado. O canal afirmou repudiar qualquer tipo de assédio, preconceito e violência.

